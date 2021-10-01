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В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смертям от ковида

Прежний максимум — 867 летальных исходов — был зафиксирован накануне. За весь период с начала пандемии умерло 208 142 пациента.

1 октября, 08:18
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 887 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.

Прежний максимум — 867 — был зафиксирован накануне, 30 сентября. 29 сентября оперштаб сообщал о 857 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 208 142 пациента.

В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 24 522 новых случая заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (19 955). Как отмечается, у 9% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 7 535 548 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 6 692 722 пациента.

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Ранее врач назвал текущую волну ковида самой тяжёлой для России. По мнению Евгения Тимакова, речь всё ещё идёт о третьей волне. Она сильно растянулась и закончиться может не скоро.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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