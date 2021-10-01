Врач рассказал о противораковом эффекте тыквы

Употребление тыквы снижает риск развития рака. Об этом сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"В последнее время мы находим всё больше и больше свойств у тех или иных растений, которые именно направлены на то, чтобы снизить вероятность зарождения опухоли", — отметил специалист в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

Михаил Гинзбург рассказал, что в тыкве содержится вещество, которое блокирует врастание сосудов в зачатки опухоли. Его коллега и ведущий программы Сергей Агапкин согласился с этим и добавил, что этот продукт помимо прочего богат антиоксидантами, которые тоже имеют противораковый эффект.

"Там большое количество каротиноидов, большое количество витамина А — известно, что они предотвращают повреждение клеток свободными радикалами, а значит, замедляют процесс мутации, который в человеческом организме происходит, и это тоже противораковый эффект", — сказал Агапкин.