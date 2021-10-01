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"Что с таким ещё делать?": Отец одной из убитых под Оренбургом студенток выступил за возвращение смертной казни

17-летняя девушка собиралась на выходные приехать домой вместе с подругой, которая также погибла.

1 октября, 04:42
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<p>Кадр из видео © СК РФ</p>

Кадр из видео © СК РФ

Преступник, жестоко убивший трёх студенток в городе Гае Оренбургской области, должен быть наказан по всей строгости закона. Об этом заявил отец одной из погибших — 17-летней девушки, которая пыталась спастись, выбежав из квартиры, где убийца учинил расправу.

"Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким ещё делать?" высказался Рауф У. в беседе с Ufa1.ru.

Мать погибшей девушки рассказала, что та незадолго до гибели звонила домой и обещала вскоре приехать в гости.

"Говорила, что пришла с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже с учёбы освободится. Потом она ещё с женой брата говорила вечером по телефону, всё было нормально", — рассказала мать погибшей.

Родные убитой ждут, когда разрешат забрать тело девушки. Они не могут прийти в себя после информации о трагедии.

"Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у неё было много друзей, её любили и уважали", рассказала женщина.

Парень убитой под Оренбургом студентки рассказал о последнем разговоре с возлюбленной

Парень убитой под Оренбургом студентки рассказал о последнем разговоре с возлюбленной

Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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