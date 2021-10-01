НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Богатейшая россиянка родила двойняшек

Состояние бизнесвумен и её супруга оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

1 октября, 04:30
7724
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Богатейшая женщина России — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — родила двойняшек, и теперь у неё семь детей. Как сообщает Forbes, об этом она сама рассказала в кулуарах Forbes Woman Day.

Как отмечается, бизнесвумен выступала на одной из сессий форума, которая была посвящена ситуации с гендерным равенством в России. По окончании сессии Бакальчук заверила, что в Wildberries лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.

От учительницы до миллиардерши: Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук

От учительницы до миллиардерши: Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук

Forbes добавляет, что дети Бакальчук могли войти в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров в этом году, но не осилили порога вхождения. Он составил $3,1 млрд.

Вместе с тем, как рассказывал Лайф, семья Бакальчук в целом была признана самой богатой в России. Состояние бизнесвумен и её супруга оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1