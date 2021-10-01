Богатейшая россиянка родила двойняшек

Состояние предпринимательницы и её мужа превышает 13 миллиардов долларов.

Богатейшая женщина России — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — родила двойняшек, и теперь у неё семь детей. Как сообщает Forbes, об этом она сама рассказала в кулуарах Forbes Woman Day.

Как отмечается, бизнесвумен выступала на одной из сессий форума, которая была посвящена ситуации с гендерным равенством в России. По окончании сессии Бакальчук заверила, что в Wildberries лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.

Forbes добавляет, что дети Бакальчук могли войти в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров в этом году, но не осилили порога вхождения. Он составил $3,1 млрд.