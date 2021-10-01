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Регион
Опубликовано 1 октября 2021, 04:30
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Богатейшая россиянка родила двойняшек

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Состояние предпринимательницы и её мужа превышает 13 миллиардов долларов.

Богатейшая женщина России — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — родила двойняшек, и теперь у неё семь детей. Как сообщает Forbes, об этом она сама рассказала в кулуарах Forbes Woman Day.

Как отмечается, бизнесвумен выступала на одной из сессий форума, которая была посвящена ситуации с гендерным равенством в России. По окончании сессии Бакальчук заверила, что в Wildberries лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.

Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук
Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук

Forbes добавляет, что дети Бакальчук могли войти в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров в этом году, но не осилили порога вхождения. Он составил $3,1 млрд.

Вместе с тем, как рассказывал Лайф, семья Бакальчук в целом была признана самой богатой в России. Состояние бизнесвумен и её супруга оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

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Андрей Григорьев
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