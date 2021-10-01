НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне холодным сентябрём активнее скупали противопростудные лекарства

А некоторые граждане даже закупаются препаратами впрок, опасаясь дефицита осени прошлого года, случившегося из-за всплеска коронавируса.

1 октября, 07:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россияне активнее стали приобретать противопростудные лекарства и препараты на основе парацетамола. Большой всплеск объясняется ранним началом осени и сентябрьскими холодами, говорится в исследовании компании DSM Group, передаёт РБК.

Так, в период с 30 августа по 19 сентября жители страны приобрели на 12% больше подобных лекарств и на 30,2% больше препаратов с парацетамолом, чем за аналогичный период 2020 года. В денежном эквиваленте рост составил 27,7% и 70,3% соответственно.

Врачи назвали главных разносчиков коронавируса

Врачи назвали главных разносчиков коронавируса

Некоторые граждане даже закупаются лекарствами впрок, опасаясь дефицита осени прошлого года, случившегося из-за всплеска очередной волны коронавируса. Отмечается, что динамика спроса на противопростудные лекарства и препараты увеличивалась постепенно и резко возросла на неделе с 13 по 19 сентября.

Ранее терапевт Павел Прокин раскрыл, сколько случаев ОРВИ могут на самом деле быть ковидом. Врач отметил, что тест на антиген к коронавирусу можно использовать в экспресс-диагностике с последующей проверкой методом ПЦР.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств

29 сентября, 07:27

"Арбидол" отлучили от ковида: Почему Минздрав отрёкся от препарата, на который из бюджета спускают сотни миллионов

22 сентября, 21:40

Ликсутов рассказал о новом центре подбора персонала для московского транспорта

сегодня в 12:30

В Белоруссии обвинили CNN в самопиаре на интервью с Лукашенко

сегодня в 14:42

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Новости партнеров

Layer 1