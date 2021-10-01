Россияне холодным сентябрём активнее скупали противопростудные лекарства

Россияне активнее стали приобретать противопростудные лекарства и препараты на основе парацетамола. Большой всплеск объясняется ранним началом осени и сентябрьскими холодами, говорится в исследовании компании DSM Group, передаёт РБК.

Так, в период с 30 августа по 19 сентября жители страны приобрели на 12% больше подобных лекарств и на 30,2% больше препаратов с парацетамолом, чем за аналогичный период 2020 года. В денежном эквиваленте рост составил 27,7% и 70,3% соответственно.

Некоторые граждане даже закупаются лекарствами впрок, опасаясь дефицита осени прошлого года, случившегося из-за всплеска очередной волны коронавируса. Отмечается, что динамика спроса на противопростудные лекарства и препараты увеличивалась постепенно и резко возросла на неделе с 13 по 19 сентября.