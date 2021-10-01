Свыше ста свидетелей допрошены по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом
Следователи также назначили 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, по изъятым предметам и образцам.
Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Следователи допросили более ста свидетелей по делу о жестоком убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Отмечается, что в числе опрошенных знакомые погибших, преподаватели, сокурсники, соседи и собственники квартиры, в которой было совершено преступление.
Кроме того, правоохранители провели осмотры мест происшествия, был найден нож, которым, предположительно, убили девушек. Они также изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения в районе совершения преступления, проводится их анализ.
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"По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначено 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств", — говорится в релизе.
Следователи устанавливают личности причастных к убийству лиц.
Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы.
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