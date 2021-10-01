Свыше ста свидетелей допрошены по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом

Следователи допросили более ста свидетелей по делу о жестоком убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Отмечается, что в числе опрошенных знакомые погибших, преподаватели, сокурсники, соседи и собственники квартиры, в которой было совершено преступление.

Кроме того, правоохранители провели осмотры мест происшествия, был найден нож, которым, предположительно, убили девушек. Они также изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения в районе совершения преступления, проводится их анализ.

"По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначено 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств", — говорится в релизе.

Следователи устанавливают личности причастных к убийству лиц.