Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Бывшего директора ФК "Тамбов" Ольгу Коновалову, у которой ранее прошли обыски, задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Дмитрия Кислинского.

"Она задержана в качестве подозреваемой по статье 159, находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено", — рассказал юрист.

Он отметил, что в течение 48 часов следствие может выступить с прошением о мере пресечения, однако если этого не произойдёт, то экс-главе футбольного клуба могут назначить подписку о невыезде.

Коновалова работала в ФК "Тамбов" с 2018 по 2021 год. В декабре 2020 года в отношении неё было возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками в размере более 150 миллионов рублей. В январе руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом.