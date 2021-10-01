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Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Как сообщил адвокат Ольги Коноваловой, обвинение его подзащитной пока не предъявлено, по делу она проходит как подозреваемая.

1 октября, 06:34
<p>Ольга Коновалова. Фото © <a href="http://fc-tambov.ru/content/news/3148-Olga-Konovalova-My-budem-staratsja-delat-vsjo-dlja-nashih-bolelshchikov-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Тамбов"</a></p>

Ольга Коновалова. Фото © ФК "Тамбов"

Бывшего директора ФК "Тамбов" Ольгу Коновалову, у которой ранее прошли обыски, задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Дмитрия Кислинского.

"Она задержана в качестве подозреваемой по статье 159, находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено", — рассказал юрист.

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Он отметил, что в течение 48 часов следствие может выступить с прошением о мере пресечения, однако если этого не произойдёт, то экс-главе футбольного клуба могут назначить подписку о невыезде.

Коновалова работала в ФК "Тамбов" с 2018 по 2021 год. В декабре 2020 года в отношении неё было возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками в размере более 150 миллионов рублей. В январе руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом.

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Ранее Лайф рассказывал, что основателя концерна "Тракторные заводы" Болотина задержали по делу о крупной растрате. Отмечается, что дело курируют следователи ФСБ, в настоящее время предприниматель находится в статусе подозреваемого.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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