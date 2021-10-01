НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ракету с кораблём для экипажа с Пересильд установили на стартовый стол Байконура

Вывоз аппарата из монтажно-испытательного корпуса, где велась его сборка, начался в 5:30 мск. Завтра, 2 октября, будут проведены генеральные испытания.

1 октября, 05:58
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/32778/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © "Роскосмос"

Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", которая доставит на МКС экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко, установили на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Отмечается, что вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса, где велась её сборка, начался традиционно в 5:30 мск. После того как тепловоз доставил аппарат на место старта, транспортно-установочный агрегат поднял его в вертикальное положение. Затем последовало сведение колон обслуживания и началась предстартовая подготовка.

Телевизор, шахматы и шашки: Космонавт рассказал, чем займётся экипаж с актрисой Пересильд на Байконуре

Телевизор, шахматы и шашки: Космонавт рассказал, чем займётся экипаж с актрисой Пересильд на Байконуре

Завтра, 2 октября, будут проведены генеральные испытания ракеты, затем у специалистов будет два резервных дня и один предпусковой на случай необходимости устранения каких-либо замечаний. Старт ракеты планируется на 11:55 мск 5 октября.

Напомним, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС. Ранее сообщалось, что орбиту МКС увеличили для приёма "Союза МС-19" с актрисой и режиссёром.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Экипаж с актрисой Пересильд провёл первую тренировку на Байконуре перед полётом на орбиту

19 сентября, 15:39

Кратеры и равнину на Меркурии впервые сняли на фото с близкого расстояния

сегодня в 12:26

Российский космонавт показал с орбиты извергающийся на Канарах вулкан

30 сентября, 12:11

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

Новости партнеров

Layer 1