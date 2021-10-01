Ракету с кораблём для экипажа с Пересильд установили на стартовый стол Байконура

Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", которая доставит на МКС экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко, установили на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Отмечается, что вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса, где велась её сборка, начался традиционно в 5:30 мск. После того как тепловоз доставил аппарат на место старта, транспортно-установочный агрегат поднял его в вертикальное положение. Затем последовало сведение колон обслуживания и началась предстартовая подготовка.

Завтра, 2 октября, будут проведены генеральные испытания ракеты, затем у специалистов будет два резервных дня и один предпусковой на случай необходимости устранения каких-либо замечаний. Старт ракеты планируется на 11:55 мск 5 октября.