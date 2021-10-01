В Подмосковье машина налетела на пешехода и перевернулась, три человека погибли
По данным Лайфа, жертвами аварии в том числе стали два человека из автомобиля. ДТП произошло ночью на трассе М9.
Фото © LIFE
В Подмосковье машина сбила пешехода и перевернулась, три человека погибли. Видео © LIFE
В Московской области легковая машина BMW сбила пешехода на трассе, после чего опрокинулась. В результате ДТП погибло три человека, ещё двое пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что авария произошла около 2:25 мск в Истринском районе области на 60-м километре трассы М9. Жертвами происшествия помимо пешехода стали два человека из автомобиля. Ещё двое из находившихся в BMW получили травмы. В распоряжение Лайфа попали видео и фото с места происшествия. На кадрах видно, что в результате аварии машина сильно пострадала и практически превратилась в груду металла.
Ранее Лайф рассказывал, что при столкновении микроавтобуса и грузовика под Владимиром погибло четыре человека. Авария произошла на трассе М-7 "Волга". Также известно о пяти пострадавших.
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