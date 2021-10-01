В Подмосковье машина налетела на пешехода и перевернулась, три человека погибли

В Подмосковье машина сбила пешехода и перевернулась, три человека погибли. Видео © LIFE

В Московской области легковая машина BMW сбила пешехода на трассе, после чего опрокинулась. В результате ДТП погибло три человека, ещё двое пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.









Уточняется, что авария произошла около 2:25 мск в Истринском районе области на 60-м километре трассы М9. Жертвами происшествия помимо пешехода стали два человека из автомобиля. Ещё двое из находившихся в BMW получили травмы. В распоряжение Лайфа попали видео и фото с места происшествия. На кадрах видно, что в результате аварии машина сильно пострадала и практически превратилась в груду металла.