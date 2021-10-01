На энергетиках предложено размещать информацию о вреде их потребления

В России предложено размещать на банках с энергетическими напитками предупреждения об их вредности, как на сигаретных пачках. С такой инициативой выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, который направил соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

"Прошу вас оценить целесообразность распространения на энергетические напитки принципа реализации табачной продукции, а именно нанесения на значительную площадь упаковки энергетических напитков как визуальной, так и текстовой информации о возможных негативных последствиях потребления данной продукции", — говорится в тексте обращения, которое приводит RT.

Такое решение Дмитрий Курдесов объяснил тем, что молодёжь, среди которой наиболее популярно употребление энергетиков, не всегда осознаёт потенциальные угрозы для своего здоровья. Он напомнил, что медики предупреждают о риске развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний из-за энергетиков.