Полиция задержала мужчину, замеченного с ружьём у школы в Находке

Правоохранители задержали мужчину с ружьём, который ранее был замечен возле школы № 18 в городе Находка Приморского края. Об этом сообщает "Сибирь. Реалии" со ссылкой на МВД по краю. В учебном заведении изданию уточнили, что задержание произошло вне школьной территории: за забор мужчину вывел охранник учебного заведения.

Кроме того, по сообщениям из социальных сетей и от очевидцев, оружие у злоумышленника было игрушечным или страйкбольным. Телеграм-канал Vrangel News опубликовал скриншоты с камер наблюдения, на которых запечатлён мужчина, держащий в руках предмет, похожий на винтовку. Уточняется, что с территории школы ему удалось скрыться до приезда полиции, он был задержан позднее.