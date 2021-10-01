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Полиция задержала мужчину, замеченного с ружьём у школы в Находке

По сообщениям из социальных сетей и от очевидцев, оружие у злоумышленника было игрушечным или страйкбольным.

1 октября, 05:36
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vrangel_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vrangel News</a></p>

Фото © Telegram / Vrangel News

Правоохранители задержали мужчину с ружьём, который ранее был замечен возле школы № 18 в городе Находка Приморского края. Об этом сообщает "Сибирь. Реалии" со ссылкой на МВД по краю. В учебном заведении изданию уточнили, что задержание произошло вне школьной территории: за забор мужчину вывел охранник учебного заведения.

Кроме того, по сообщениям из социальных сетей и от очевидцев, оружие у злоумышленника было игрушечным или страйкбольным. Телеграм-канал Vrangel News опубликовал скриншоты с камер наблюдения, на которых запечатлён мужчина, держащий в руках предмет, похожий на винтовку. Уточняется, что с территории школы ему удалось скрыться до приезда полиции, он был задержан позднее.

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Напомним, ранее СМИ писали, что сотрудники полиции и Росгвардии были направлены в район 18-й школы после того, как дети сообщили о человеке с ружьём рядом с учебным заведением.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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