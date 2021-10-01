Россиянка дала следователю взятку, чтобы подвести мужа под статью. Видео © СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске задержали женщину, которая решила заплатить следователю за фиктивное уголовное дело против её мужа. На такой нестандартный шаг пошла 37-летняя горожанка, и теперь у неё самой серьёзные проблемы с законом. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Брянской области.

29 сентября подозреваемая передала деньги следователю регионального УМВД в сквере имени Карла Маркса в Брянске. Сумма вознаграждения за сшитое дело составила 30 тысяч рублей. Во столько было оценено "изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании её супруга за совершение им преступления против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства в целях получения последним возможных преференций при обращении за политическим убежищем в США".

Нужно отметить, в главе Уголовного кодекса РФ "Преступления против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства" значатся такие статьи, как "Государственная измена", "Шпионаж", "Диверсия", "Разглашение гостайны". Сама женщина теперь стала фигуранткой дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Суд попросят на время следствия отправить жительницу Брянска под домашний арест. Ей грозит тюремный срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, то есть до 900 тысяч рублей.