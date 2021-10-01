Россия прекратила транзит газа в Венгрию через Украину, заявили в Киеве
Там также отметили, что Незалежная лишилась возможности импорта голубого топлива по так называемому виртуальному реверсу.
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"Газпром" прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Оператор ГТС Украины".
"С начала новых газовых суток (7:00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 миллиона кубометров в сутки", — отмечается в сообщении.
В компании также сообщили, что с прекращением поставок газа Украина потеряла возможность импорта природного газа из Венгрии, который осуществлялся путём так называемого виртуального реверса.
В свою очередь, гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Незалежная ни разу не нарушала обязательство по поставке газа Будапешту через свою территорию, подчеркнул, что украинский маршрут является наиболее экономически выгодным, так как он — кратчайший путь поставки газа в Венгрию, о чём свидетельствуют объёмы торговли за последние годы.
"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", — заключил Макогон.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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