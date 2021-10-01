Россия прекратила транзит газа в Венгрию через Украину, заявили в Киеве

"Газпром" прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Оператор ГТС Украины".

"С начала новых газовых суток (7:00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 миллиона кубометров в сутки", — отмечается в сообщении.

В компании также сообщили, что с прекращением поставок газа Украина потеряла возможность импорта природного газа из Венгрии, который осуществлялся путём так называемого виртуального реверса.

В свою очередь, гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Незалежная ни разу не нарушала обязательство по поставке газа Будапешту через свою территорию, подчеркнул, что украинский маршрут является наиболее экономически выгодным, так как он — кратчайший путь поставки газа в Венгрию, о чём свидетельствуют объёмы торговли за последние годы.