ТРЦ "Океания" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима. Видео предоставлено Лайфу

Торгово-развлекательный центр "Океания" в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушение масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов было установлено, что в торгово-развлекательном центре "Океания" большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", — сказал он.

Поплавский добавил, что на кассах в отдельных магазинах обслуживали посетителей без масок либо одетыми ненадлежащим образом. Администрация ТРЦ не приняла исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, за что может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей. А если подтвердятся факты причинения вреда здоровью человека, штраф может быть увеличен до одного миллиона рублей.