НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ТРЦ "Океания" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима

Кроме того, администрации грозит крупный штраф в размере 300 тысяч рублей из-за непринятия исчерпывающих мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

1 октября, 08:55

Скриншот видео © LIFE

ТРЦ "Океания" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима. Видео предоставлено Лайфу

Торгово-развлекательный центр "Океания" в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушение масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов было установлено, что в торгово-развлекательном центре "Океания" большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", — сказал он.

Московскому ТЦ "Авиапарк" грозит временное закрытие за нарушения масочного режима

Московскому ТЦ "Авиапарк" грозит временное закрытие за нарушения масочного режима

Поплавский добавил, что на кассах в отдельных магазинах обслуживали посетителей без масок либо одетыми ненадлежащим образом. Администрация ТРЦ не приняла исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, за что может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей. А если подтвердятся факты причинения вреда здоровью человека, штраф может быть увеличен до одного миллиона рублей.

А ранее Лайф рассказывал, что закрытие на три месяца грозит московскому ТЦ "Гагаринский" из-за нарушений масочного режима. По результатам проверки выяснилось, что большое количество посетителей находилось без средств защиты, а продавцы спускали маски на подбородок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Московскому ТЦ "Авиапарк" грозит временное закрытие за нарушения масочного режима

30 сентября, 07:14

Московский ТЦ "Гагаринский" могут закрыть на 3 месяца из-за нарушений масочного режима

29 сентября, 08:13

Инфекционист заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида в десятки раз

сегодня в 14:06

В Белоруссии обвинили CNN в самопиаре на интервью с Лукашенко

сегодня в 14:42

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Новости партнеров

Layer 1