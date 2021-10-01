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В Новой Москве склад охватил мощный пожар на площади в три тысячи квадратов

По последним данным, возгорание локализовано. На месте работают свыше 100 спасателей и 40 единиц техники.

1 октября, 08:40

Скриншот видео © LIFE

В Новой Москве вспыхнул склад с изоляционными материалами на три тысячи квадратов. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiveCorr (можно скачать для iOS и Android)

В посёлке Мосрентген начался пожар на складе с изоляционными материалами. Как узнал Лайф, площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По данным на 11:35 мск, его удалось локализовать.

В результате происшествия произошло обрушение ангара. При этом о пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные, а также авиация Московского авиационного центра. Возгоранию был присвоен второй из пяти номеров сложности.

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На месте инцидента работают свыше 100 человек и 40 единиц техники, указали в МЧС.

А ранее в Подмосковье ангар охватил мощный пожар на площади в три тысячи квадратов. К счастью, никто не пострадал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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