В Новой Москве склад охватил мощный пожар на площади в три тысячи квадратов
По последним данным, возгорание локализовано. На месте работают свыше 100 спасателей и 40 единиц техники.
Скриншот видео © LIFE
В посёлке Мосрентген начался пожар на складе с изоляционными материалами. Как узнал Лайф, площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По данным на 11:35 мск, его удалось локализовать.
В результате происшествия произошло обрушение ангара. При этом о пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные, а также авиация Московского авиационного центра. Возгоранию был присвоен второй из пяти номеров сложности.
На месте инцидента работают свыше 100 человек и 40 единиц техники, указали в МЧС.
А ранее в Подмосковье ангар охватил мощный пожар на площади в три тысячи квадратов. К счастью, никто не пострадал.
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