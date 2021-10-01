Эксперт Жарихин спрогнозировал политическое будущее Саакашвили после возвращения в Грузию

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который ранее заявил о своём возвращении в страну, вряд ли удастся повторить "революцию роз" в нынешней ситуации, так как соотечественники его не особо помнят. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"В политическую борьбу он может включиться, но для этого нужно, чтобы был отменён приговор, потому что те, кто имеет судимость, ограничены в политических правах. <...> Вряд ли он сможет дестабилизировать ситуацию в Грузии, его элементарно там подзабыли. Более того, в Грузии его считают скорей украинским, а не грузинским политиком. Тем более он взял украинское гражданство", — отметил политолог.

Эксперт также напомнил, что на Саакашвили заведены уголовные дела и его в любой момент могут арестовать и поместить в тюрьму. При этом политик остаётся лидером наиболее популярной оппозиционной партии, и власти страны "десять раз подумают", прежде чем действительно ограничивать ему свободу. Жарихин также подчеркнул, что, учитывая склонность Саакашвили к эпатажу и различным выдумкам, необходимо разобраться, действительно ли он находится на территории Грузии.