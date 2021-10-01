Эксперт Жарихин спрогнозировал политическое будущее Саакашвили после возвращения в Грузию
Специалист напомнил, что экс-президента могут в любой момент арестовать и поместить в тюрьму. Однако нужно ещё проверить, действительно ли он находится на родине.
Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который ранее заявил о своём возвращении в страну, вряд ли удастся повторить "революцию роз" в нынешней ситуации, так как соотечественники его не особо помнят. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"В политическую борьбу он может включиться, но для этого нужно, чтобы был отменён приговор, потому что те, кто имеет судимость, ограничены в политических правах. <...> Вряд ли он сможет дестабилизировать ситуацию в Грузии, его элементарно там подзабыли. Более того, в Грузии его считают скорей украинским, а не грузинским политиком. Тем более он взял украинское гражданство", — отметил политолог.
Эксперт также напомнил, что на Саакашвили заведены уголовные дела и его в любой момент могут арестовать и поместить в тюрьму. При этом политик остаётся лидером наиболее популярной оппозиционной партии, и власти страны "десять раз подумают", прежде чем действительно ограничивать ему свободу. Жарихин также подчеркнул, что, учитывая склонность Саакашвили к эпатажу и различным выдумкам, необходимо разобраться, действительно ли он находится на территории Грузии.
Напомним, сегодня, 1 октября, Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию спустя 8 лет. Однако ранее бывший президент сообщал, что купил билет на 2 октября — день выборов в местные органы власти. При этом в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу, а в украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде на родину.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из которых его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
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