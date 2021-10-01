Вице-президента Сбербанка Ракову объявили в федеральный розыск

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, а те, кто будет помогать ей скрываться от следствия, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшей замглавы Минпросвещения РФ заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она не явилась на допрос и выключила телефоны. Её местоположение неизвестно. По данным ТАСС, в планах МВД объявить фигурантку дела в международный розыск. Ведомство намерено ходатайствовать о заочном аресте Раковой.

Ранее Лайф рассказывал, что по делу Раковой были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".