НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вице-президента Сбербанка Ракову объявили в федеральный розыск

Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По некоторым данным, МВД планирует добиваться заочного ареста.

1 октября, 08:05
4958
<p>Марина Ракова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Марина Ракова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, а те, кто будет помогать ей скрываться от следствия, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшей замглавы Минпросвещения РФ заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она не явилась на допрос и выключила телефоны. Её местоположение неизвестно. По данным ТАСС, в планах МВД объявить фигурантку дела в международный розыск. Ведомство намерено ходатайствовать о заочном аресте Раковой.

Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн

Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн

Ранее Лайф рассказывал, что по делу Раковой были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".

Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Виктор Рыбаковвчера в 09:56

А вы кричите о глупых чиновниках образования(пусть и бывших). - Раком она с Грефом поставили финансы!

Новости партнеров

Layer 1