Вице-президента Сбербанка Ракову объявили в федеральный розыск
Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По некоторым данным, МВД планирует добиваться заочного ареста.
Марина Ракова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, а те, кто будет помогать ей скрываться от следствия, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Бывшей замглавы Минпросвещения РФ заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она не явилась на допрос и выключила телефоны. Её местоположение неизвестно. По данным ТАСС, в планах МВД объявить фигурантку дела в международный розыск. Ведомство намерено ходатайствовать о заочном аресте Раковой.
Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн
Ранее Лайф рассказывал, что по делу Раковой были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".
Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.
Комментариев: 1
А вы кричите о глупых чиновниках образования(пусть и бывших). - Раком она с Грефом поставили финансы!