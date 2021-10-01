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Путин подписал указ об осеннем военном призыве

Всего на службу в Вооружённые силы РФ отправятся 127,5 тысячи человек.

1 октября, 07:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации", — сказано в тексте указа.

Так, на службу призываются россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе. Всего военнослужащими в осенний призыв станут 127,5 тысячи человек.

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А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в армии России должны служить профессиональные военные. По его мнению, увеличивать число призывников не имеет смысла.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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