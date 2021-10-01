Путин подписал указ об осеннем военном призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации", — сказано в тексте указа.

Так, на службу призываются россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе. Всего военнослужащими в осенний призыв станут 127,5 тысячи человек.