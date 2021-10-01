Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ уточнить параметры прогноза социально-экономического развития. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: <…> обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 годов", — сказано в поручении.

Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 4 февраля 2022 года.