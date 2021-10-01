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Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а срок — до 4 февраля 2022 года.

1 октября, 07:31
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ уточнить параметры прогноза социально-экономического развития. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: <…> обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 годов", — сказано в поручении.

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Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 4 февраля 2022 года.

Напомним, Правительство РФ внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета накануне, 30 сентября. Главный финансовый документ страны предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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