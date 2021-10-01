Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью больниц
Ответственными за выполнение поручения назначены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил проанализировать ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Провести анализ ситуации с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций, а также своевременного предупреждения такой задолженности в дальнейшем", — говорится в документе.
Ответственными за выполнение поручений являются председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Срок исполнения — 2 февраля 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а срок — до 4 февраля 2022 года.
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