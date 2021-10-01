Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью больниц

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил проанализировать ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Провести анализ ситуации с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций, а также своевременного предупреждения такой задолженности в дальнейшем", — говорится в документе.

Ответственными за выполнение поручений являются председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Срок исполнения — 2 февраля 2022 года.