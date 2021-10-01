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Путин поручил рассмотреть повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ

Правительство РФ должно выполнить эту задачу к 15 октября текущего года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

1 октября, 07:48
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66790/photos/66758" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил Правительству РФ рассмотреть целесообразность повышения до 10% ВВП порога для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, обеспечивающих поэтапное повышение с 7,0% до 10,0% ВВП объёма средств ФНБ, размещаемых на депозитах и банковских счетах в Центробанке РФ, до достижения которого не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы", — говорится в документе.

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Выполнить данное поручение необходимо до 15 октября текущего года. Ответственным назначен председатель кабмина Михаил Мишустин.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью больниц, а также уточнить параметры прогноза социально-экономического развития.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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