Путин поручил рассмотреть повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил Правительству РФ рассмотреть целесообразность повышения до 10% ВВП порога для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля .

"Рассмотреть вопрос целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, обеспечивающих поэтапное повышение с 7,0% до 10,0% ВВП объёма средств ФНБ, размещаемых на депозитах и банковских счетах в Центробанке РФ, до достижения которого не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы", — говорится в документе.