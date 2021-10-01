Ребус "Где же Мишико?": В Грузии всей страной разыскивают пропавшего в Батуми Саакашвили
В местном МВД заявили, что госграницу он не пересекал. Тем временем в украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде на родину.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Заявивший о возвращении на родину бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
"Саакашвили не пересекал государственную границу", — заявили в ведомстве.
Сам же Саакашвили, утверждающий, что находится в Батуми, на своей странице в "Фейсбуке" отметил важность выборов в грузинские органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября. Голосующие способны "спасти" страну, отметил экс-президент.
"Поэтому 2 октября мы должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября мы выйдем всей страной на улицы Тбилиси, чтобы защитить результаты выборов", — заявил политик.
Тем временем в украинском офисе Саакашвили подтвердили информацию о его отъезде в Грузию, сообщает телеграм-канал "Страна.ua".
"Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны [Грузии], когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, он должен быть в Грузии", — отметили в пресс-службе Саакашвили.
При этом исполнительный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе утверждает, что политик находится в Незалежной "в какой-то дыре" и "по телефонам что-то планирует".
"У нас есть неопровержимая информация о том, что он не покидал Украину", — заверил парламентарий.
Ранее стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину спустя восемь лет. Об этом он сообщил в соцсети, где мнения людей в комментариях на этот счёт разделились.
Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из которых его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
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