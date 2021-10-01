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"Лёгкое непонимание": Гимнаст Далалоян назвал несправедливым вручение Авериной олимпийского BMW

На Олимпиаде израильская спортсменка Линой Ашрам выиграла золотую медаль, несмотря на потерю ленты во время выступления, а наши гимнастки впервые за 25 лет остались без награды высшей пробы.

1 октября, 08:17
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTtliqRssvq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">real_artur</a></p>

Фото © Instagram / real_artur

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал не совсем справедливой ситуацию с подарками для Дины и Арины Авериных после Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой — это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных", — отметил Далалоян.

Напомним, на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.

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Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты.

После завершения Игр Дине Авериной вручили BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами. Арина Аверина за четвёртое место получила BMW Х3.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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Комментариев: 1

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Лена Ларсенвчера в 17:18

есть разница 13 кратная чемпионка мира, и 3 кратный чемпион! Вот когда станет 13 кратным, а на олимпиаде его так опустят, пусть тогда и говорит о немонимании!

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