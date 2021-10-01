"Лёгкое непонимание": Гимнаст Далалоян назвал несправедливым вручение Авериной олимпийского BMW

Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, несмотря на потерю ленты. Российские гимнастки впервые за четверть века остались без золота.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал не совсем справедливой ситуацию с подарками для Дины и Арины Авериных после Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".





"Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой — это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных", — отметил Далалоян.

Напомним, на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.