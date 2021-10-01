"Лёгкое непонимание": Гимнаст Далалоян назвал несправедливым вручение Авериной олимпийского BMW

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал не совсем справедливой ситуацию с подарками для Дины и Арины Авериных после Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".





"Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой — это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных", — отметил Далалоян.

Напомним, на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.