Дзюбу признали лучшим футболистом сентября в РПЛ

РПЛ признала нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу лучшим футболистом сентября. Об этом сообщается на сайте лиги.

Из восьми голов, забитых "Зенитом" в прошедшем месяце, Дзюба участвовал в пяти. Форвард отметился тремя забитыми мячами — оформил дубль в матче с казанским "Рубином", а также поразил ворота самарских "Крыльев Советов". Кроме того, он сделал две результативные передачи, после которых во встрече с грозненским "Ахматом" отличились Вендел и Малком.

Болельщики, участвовавшие в опросе, отдали свои голоса за голкипера московского "Локомотива" Гильерме, эксперты телеканала "Матч! Премьер" — за полузащитника "Зенита" Клаудиньо. Решающим стал выбор представителей РПЛ, которые отдали предпочтение Дзюбе.

Лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд признали наставника московского "Динамо" Сандро Шварца. В седьмом туре бело-голубые уступили "Нижнему Новгороду" со счётом 1:2, хотя вели 1:0, но в двух следующих играх одолели конкурентов по верхней части турнирной таблицы — "Сочи" (1:0) и казанский "Рубин" (2:0).

Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре! ⚽️



За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна 📊#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/bkBFnWbCzT — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021