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Дзюбу признали лучшим футболистом сентября в РПЛ

В трёх матчах он забил три гола и сделал две результативные передачи.

1 октября, 08:40
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

РПЛ признала нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу лучшим футболистом сентября. Об этом сообщается на сайте лиги.

Из восьми голов, забитых "Зенитом" в прошедшем месяце, Дзюба участвовал в пяти. Форвард отметился тремя забитыми мячами — оформил дубль в матче с казанским "Рубином", а также поразил ворота самарских "Крыльев Советов". Кроме того, он сделал две результативные передачи, после которых во встрече с грозненским "Ахматом" отличились Вендел и Малком.

Болельщики, участвовавшие в опросе, отдали свои голоса за голкипера московского "Локомотива" Гильерме, эксперты телеканала "Матч! Премьер" — за полузащитника "Зенита" Клаудиньо. Решающим стал выбор представителей РПЛ, которые отдали предпочтение Дзюбе.

Лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд признали наставника московского "Динамо" Сандро Шварца. В седьмом туре бело-голубые уступили "Нижнему Новгороду" со счётом 1:2, хотя вели 1:0, но в двух следующих играх одолели конкурентов по верхней части турнирной таблицы — "Сочи" (1:0) и казанский "Рубин" (2:0).

Из всех забитых в сентябре голов РПЛ выбрала точный удар пяткой датского новичка "Рубина" Андерса Дрейера. В матче против екатеринбургского "Урала", который стал для него дебютным в России, форвард отличился уже на второй минуте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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