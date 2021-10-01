Стоимость газа в Европе приблизилась к $1200 за тысячу кубометров
Позднее цена на голубое топливо снизилась и скорректировалась до почти $1120, что ниже расчётной стоимости предыдущего дня.
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе после открытия торгов приблизилась к рекордным 1200 долларам за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Так, цена ноябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, который является самым ликвидным европейским хабом, открыла торги на уровне почти $1150 за 1000 кубометров, однако уже через несколько минут выросла почти на $50 и приблизилась к $1200. Позднее она резко снизилась и по состоянию на 10:05 мск скорректировалась до почти $1120 за 1000 кубометров, что ниже расчётной стоимости предыдущего дня на 4,6%.
Ранее Лайф рассказывал, что утром накануне, 30 сентября, цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум и превысила $1090 за тысячу кубометров. 28 сентября стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, общий рост с начала дня превысил 11%. К вечеру цена скорректировалась до 950 долларов. В целом же рост начался в августе, и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь, в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
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