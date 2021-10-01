Стоимость газа в Европе приблизилась к $1200 за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после открытия торгов приблизилась к рекордным 1200 долларам за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Так, цена ноябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, который является самым ликвидным европейским хабом, открыла торги на уровне почти $1150 за 1000 кубометров, однако уже через несколько минут выросла почти на $50 и приблизилась к $1200. Позднее она резко снизилась и по состоянию на 10:05 мск скорректировалась до почти $1120 за 1000 кубометров, что ниже расчётной стоимости предыдущего дня на 4,6%.