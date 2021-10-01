Зеленский признался, что в школе был неадекватным и неуравновешенным демоном

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что во времена обучения в школе был неуравновешенным и неадекватным, сравнив себя с демоном. Об этом он рассказал преподавателям в преддверии Дня работника образования.

Лидер Незалежной вспомнил о традиции, когда ученики старших классов заменяют учителей в этот день, проводя часть уроков, и тогда понимают, как же непросто находиться на этом месте, сравнив происходящее с большой сценой и ярким лучом света, направленным только на тебя в тёмном зале.

"Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных (я про таких, как я, мы все были такими) демонов. В хорошем смысле этого слова", — сказал Зеленский.

Также глава государства заметил, что обижался на отца-профессора, не понимая, почему должен делить его с чужими детьми. Президент уточнил, что всегда поздравляет отца с профессиональным праздником, по старинке называя его Днём учителя.