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Зеленский признался, что в школе был неадекватным и неуравновешенным демоном

Кроме того, будучи ребёнком, он часто ревновал отца-профессора к чужим детям, не понимая, почему родитель уделяет им время.

1 октября, 09:39
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что во времена обучения в школе был неуравновешенным и неадекватным, сравнив себя с демоном. Об этом он рассказал преподавателям в преддверии Дня работника образования.

Лидер Незалежной вспомнил о традиции, когда ученики старших классов заменяют учителей в этот день, проводя часть уроков, и тогда понимают, как же непросто находиться на этом месте, сравнив происходящее с большой сценой и ярким лучом света, направленным только на тебя в тёмном зале.

"Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных (я про таких, как я, мы все были такими) демонов. В хорошем смысле этого слова", — сказал Зеленский.

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Также глава государства заметил, что обижался на отца-профессора, не понимая, почему должен делить его с чужими детьми. Президент уточнил, что всегда поздравляет отца с профессиональным праздником, по старинке называя его Днём учителя.

"Ну привыкли так. Согласитесь, всю жизнь этот праздник многие из нас называют именно так", — добавил Зеленский.

А ранее политолог Михаил Басараб назвал имя теневого президента Украины. По его словам, Зеленский вместе с командой хочет установить в стране авторитарный режим.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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