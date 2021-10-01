В Кремле раскритиковали решение о блокировке сайта "Комсомольской правды в Беларуси"
Такие действия нарушают принципы свободы средств массовой информации, отметили в Москве.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
С решением белорусских властей об ограничении доступа к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" (kp.by) категорически не согласны в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что, безусловно, это идёт в нарушение принципа свободы СМИ", — указал официальный представитель Кремля.
Как пояснил Песков, Москва рассчитывает на обеспечение Минском условий "для работы наших СМИ на территории Белоруссии".
Напомним, доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован после гибели в Минске во время антитеррористической операции сотрудника КГБ. Ресурс не открывается ни на территории республики, ни за пределами страны.
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