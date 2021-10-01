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В Кремле раскритиковали решение о блокировке сайта "Комсомольской правды в Беларуси"

Такие действия нарушают принципы свободы средств массовой информации, отметили в Москве.

1 октября, 09:34
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

С решением белорусских властей об ограничении доступа к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" (kp.by) категорически не согласны в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что, безусловно, это идёт в нарушение принципа свободы СМИ", — указал официальный представитель Кремля.

Как пояснил Песков, Москва рассчитывает на обеспечение Минском условий "для работы наших СМИ на территории Белоруссии".

Главред "Комсомольской правды" назвал причины блокировки белорусского сайта газеты

Главред "Комсомольской правды" назвал причины блокировки белорусского сайта газеты

Напомним, доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован после гибели в Минске во время антитеррористической операции сотрудника КГБ. Ресурс не открывается ни на территории республики, ни за пределами страны.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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