В Трудовом кодексе РФ закрепят продолжительность рабочего дня

В Трудовом кодексе России закрепят продолжительность рабочего дня и правила расчёта отпуска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", — отмечается в релизе.

В ведомстве напомнили, что на данный момент действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", которые были утверждены ещё в апреле 1930 года Народным комиссариатом труда СССР. А продолжительность рабочего дня нормируется декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне", принятым 29 октября 1917 года.