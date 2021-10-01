В Трудовом кодексе РФ закрепят продолжительность рабочего дня
Сейчас этот норматив, как и правила расчёта отпуска, прописан в советских нормативно-правовых актах, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 ТК РФ.
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В Трудовом кодексе России закрепят продолжительность рабочего дня и правила расчёта отпуска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", — отмечается в релизе.
В ведомстве напомнили, что на данный момент действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", которые были утверждены ещё в апреле 1930 года Народным комиссариатом труда СССР. А продолжительность рабочего дня нормируется декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне", принятым 29 октября 1917 года.
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