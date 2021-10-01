НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Трудовом кодексе РФ закрепят продолжительность рабочего дня

Сейчас этот норматив, как и правила расчёта отпуска, прописан в советских нормативно-правовых актах, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 ТК РФ.

1 октября, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Трудовом кодексе России закрепят продолжительность рабочего дня и правила расчёта отпуска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", — отмечается в релизе.

Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате по 20 тысяч рублей на школьников

Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате по 20 тысяч рублей на школьников

В ведомстве напомнили, что на данный момент действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", которые были утверждены ещё в апреле 1930 года Народным комиссариатом труда СССР. А продолжительность рабочего дня нормируется декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне", принятым 29 октября 1917 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в России начнут борьбу с "серой" занятостью. План действий Министерство труда уже представило Татьяне Голиковой. После доработки документ планируется согласовать с регионами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате по 20 тысяч рублей на школьников

30 сентября, 12:38

Оплачено здоровьем: Как Сбербанк экономит на инкассаторах миллиарды

26 августа, 21:40

Ликсутов рассказал о новом центре подбора персонала для московского транспорта

сегодня в 12:30

"Хвича решил бить сам": Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" должен был исполнять Дрейер

сегодня в 14:52

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии

сегодня в 14:49

Новости партнеров

Layer 1