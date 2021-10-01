Жительница Сыктывкара устроила три ДТП подряд, сбив пешеходов и влетев в авто

Страшная авария произошла в Сыктывкаре, где 52-летняя женщина на автомобиле Suzuki сбила мальчика на переходе, переехала женщину на тротуаре и врезалась в другую машину на перекрёстке. Кадры были опубликованы в соцсетях.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми, всё началось на улице Орджоникидзе, где женщина-водитель наехала на восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе, с травмами он был госпитализирован. А вот пешеход, которого автоледи сбила на тротуаре, скончался на месте. Кроме того, пострадал и водитель автомобиля Volkswagen, в который врезалась женщина.