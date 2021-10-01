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Жительница Сыктывкара устроила три ДТП подряд, сбив пешеходов и влетев в авто

За жизнь восьмилетнего ребёнка борются врачи. Протараненная на тротуаре женщина умерла на месте аварии. Горе-автомобилистку допрашивают.

1 октября, 09:18
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Скриншот видео © VK / "Главная-Дорога Республика-Коми"

В Сыктывкаре женщина сбила мальчика на переходе, задавила пешехода и врезалась в другое авто. Видео © VK / "Главная-Дорога Республика-Коми" / "Мой Сыктывкар" / "Про Город Сыктывкар | Новости"

Страшная авария произошла в Сыктывкаре, где 52-летняя женщина на автомобиле Suzuki сбила мальчика на переходе, переехала женщину на тротуаре и врезалась в другую машину на перекрёстке. Кадры были опубликованы в соцсетях.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми, всё началось на улице Орджоникидзе, где женщина-водитель наехала на восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе, с травмами он был госпитализирован. А вот пешеход, которого автоледи сбила на тротуаре, скончался на месте. Кроме того, пострадал и водитель автомобиля Volkswagen, в который врезалась женщина.

В Подмосковье машина налетела на пешехода и перевернулась, три человека погибли

В Подмосковье машина налетела на пешехода и перевернулась, три человека погибли

На месте ДТП работают следователи и полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, что при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе М7 "Волга" погибло четыре человека. Кроме того, пять человек пострадали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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