В "Роскачестве" заявили о превосходстве российских игристых вин над зарубежными

Исследователи "Роскачества" сравнили игристые вина российских и зарубежных производителей и пришли к выводу, что отечественные алкогольные напитки превосходят импортные аналоги. Об этом говорится в сообщении организации.

"Один из самых распространённых мифов среди потребителей, что импортное вино — это "нектар богов", а отечественное в лучшем случае серьёзно уступает по качеству, хотя и привлекательнее по цене. Проверим это мнение на практике. В распоряжении "Роскачества" есть два исследования вин, которые проведены компетентной комиссией из 30 сомелье и винных экспертов", — отмечается в релизе.

Дегустаторы сравнивали вина вслепую, не зная, в каком бокале российское, а в каком — импортное, оценивая каждый образец по 12 параметрам. В исследовании приняли участие вина, купленные в рознице в категории до 1000 рублей или чуть больше за бутылку. В итоговом рейтинге для корректных результатов учитывались оценки авторитетных сомелье и розничные цены на вина в рамках следующих категорий: белое вино брют, игристое мускатное белое вино полусладкое или сладкое, игристое розовое вино, игристое красное вино, игристое вино, изготовленное классическим методом.

Эксперты отметили, что лучший импортный брют сделан в Италии, однако в рейтинге его на несколько десятых балла опережает брют из России, который к тому же стоит на 200 рублей дешевле. Лучшее белое полусладкое игристое вино из мускатного винограда делают в Крыму, лучшее игристое розовое изготовлено также в России, уверены специалисты.

По результатам проверки красного игристого вина продукция из Италии заработала балл за цену, а из России — за качество. В категории игристые вина, изготовленные классическим методом, испанский представитель оказался дешевле российского, однако уступил в качестве, набрав четыре балла ровно.