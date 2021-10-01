В Башкирии блогеры нагрянули в школу с автоматом и оказались под прицелом полиции

В Башкирии полиция разыскивает двух блогеров, которые прошлись с автоматом, упакованным в коробку с праздничным бантом, по школам, больницам, училищам и детским садам в Ишимбае. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

"Сотрудниками отдела ГУ МВД России по Ишимбайскому району в ходе мониторинга Интернета выявлена публикация видеозаписи, в которой житель города Салавата, по его словам, с макетом автомата собирается прийти в учебные заведения Ишимбая. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск данного гражданина. Он будет доставлен в полицию для дачи объяснений по данному факту", — указали в ведомстве.

Сами блогеры в комментарии к опубликованному видео отметили, что взяли с собой макет автомата Калашникова и решили проверить, в какие социальные учреждения их пропустит охрана. Им не удалось попасть практически ни в одну школу, однако в остальных организациях ограничений почти не было.