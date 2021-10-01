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Вице-президент Сбербанка Ракова могла скрыться от следствия на Украине

Покинуть Россию бывшая замглавы Минпросвещения, обвиняемая в хищении 50 млн рублей, могла сразу после обыска.

1 октября, 09:20
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B19E1fjCWJW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mn_rakova</a></p>

Фото © Instagram / mn_rakova

Вице-президент Сбербанка, бывшая заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова могла скрыться от следствия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что правоохранительные органы проверяют эту информацию. Покинуть Россию фигурантка уголовного дела могла сразу после обыска, который прошёл 29 сентября, тем более что никакие документы у неё не изымали.

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Ранее Лайф рассказывал, что по делу Раковой были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".

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Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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