Вице-президент Сбербанка Ракова могла скрыться от следствия на Украине
Покинуть Россию бывшая замглавы Минпросвещения, обвиняемая в хищении 50 млн рублей, могла сразу после обыска.
Фото © Instagram / mn_rakova
Вице-президент Сбербанка, бывшая заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова могла скрыться от следствия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что правоохранительные органы проверяют эту информацию. Покинуть Россию фигурантка уголовного дела могла сразу после обыска, который прошёл 29 сентября, тем более что никакие документы у неё не изымали.
Ранее Лайф рассказывал, что по делу Раковой были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".
Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн
Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.
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