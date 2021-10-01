Вице-президент Сбербанка Ракова могла скрыться от следствия на Украине

Вице-президент Сбербанка, бывшая заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова могла скрыться от следствия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что правоохранительные органы проверяют эту информацию. Покинуть Россию фигурантка уголовного дела могла сразу после обыска, который прошёл 29 сентября, тем более что никакие документы у неё не изымали.

Ранее Лайф рассказывал, что по делу Раковой были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".