Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного создания ещё двух АЭС в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на недавней встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве двух новых атомных электростанций в республике с участием нашей страны. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, речь об этом шла", — подтвердил представитель Кремля в ответ на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров.