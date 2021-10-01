Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного создания ещё двух АЭС в Турции
В марте этого года оба президента дистанционно приняли участие в церемонии начала сооружения энергоблока № 3 АЭС "Аккую", строящейся в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на недавней встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве двух новых атомных электростанций в республике с участием нашей страны. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
"Действительно, речь об этом шла", — подтвердил представитель Кремля в ответ на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров.
Напомним, что в марте этого года президенты Путин и Эрдоган дистанционно приняли участие в церемонии начала сооружения энергоблока № 3 АЭС "Аккую", строящейся в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Лидеры государств, наблюдающие за церемонией по видеосвязи, символически ударили по столу, а кнопку старта за них нажали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез.
Переговоры Путина и Эрдогана прошли 29 сентября в Сочи. Они продлились более двух часов. В ходе приветственного слова Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию по строительству "Турецкого потока", а Эрдоган поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с природными пожарами в республике и выразил соболезнования в связи с крушением во время тушения огня российского самолёта Бе-200.
Комментариев: 0