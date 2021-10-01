Песков: Где Саакашвили — там цирк
Пока в Кремле не видят "никакого риска" дестабилизации обстановки в Грузии в связи с действиями одиозного экс-президента страны.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Перемещения экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили — это не вопрос Кремля. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин", — рассуждает представитель Кремля.
Песков отметил, что пока в Кремле не видят "никакого риска" дестабилизации обстановки в Грузии в связи с действиями одиозного экс-президента страны.
Напомним, сегодня, 1 октября, Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию спустя восемь лет. Однако ранее бывший президент сообщал, что купил билет на 2 октября — день выборов в местные органы власти. При этом в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу, а в украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде на родину.
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