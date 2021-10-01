Песков: Где Саакашвили — там цирк

Перемещения экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили — это не вопрос Кремля. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин", — рассуждает представитель Кремля.