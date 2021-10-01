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Песков: Где Саакашвили — там цирк

Пока в Кремле не видят "никакого риска" дестабилизации обстановки в Грузии в связи с действиями одиозного экс-президента страны.

1 октября, 09:36
<p>Фото © Facebook <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=342225500606387&set=pb.100044568183561.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Перемещения экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили — это не вопрос Кремля. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин", — рассуждает представитель Кремля.

Песков отметил, что пока в Кремле не видят "никакого риска" дестабилизации обстановки в Грузии в связи с действиями одиозного экс-президента страны.

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Напомним, сегодня, 1 октября, Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию спустя восемь лет. Однако ранее бывший президент сообщал, что купил билет на 2 октября — день выборов в местные органы власти. При этом в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу, а в украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде на родину.


Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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