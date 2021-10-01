Голикова: В России не будут объявлять локдаун по ковиду

Власти России не намерены объявлять локдаун, несмотря на продолжающийся рост случаев заболеваемости и летальных исходов от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, уже четвёртый день подряд в России обновляется антирекорд по смертности от ковида. За минувшие сутки скончалось 887 человек. Всего за 24 часа было выявлено 24 522 новых случая заражения, и это максимум с 19 июля.