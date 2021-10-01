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Голикова: В России не будут объявлять локдаун по ковиду

Напомним, за минувшие сутки в стране выявили 24 522 случая заражения инфекцией. Это новый максимум с 19 июля.

1 октября, 09:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Власти России не намерены объявлять локдаун, несмотря на продолжающийся рост случаев заболеваемости и летальных исходов от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Локдаун объявлять не будем", — приводит её слова РИА "Новости".

Кремль: Динамика смертности от ковида в России вызывает беспокойство

Кремль: Динамика смертности от ковида в России вызывает беспокойство

Напомним, уже четвёртый день подряд в России обновляется антирекорд по смертности от ковида. За минувшие сутки скончалось 887 человек. Всего за 24 часа было выявлено 24 522 новых случая заражения, и это максимум с 19 июля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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