Голикова: В России не будут объявлять локдаун по ковиду
Напомним, за минувшие сутки в стране выявили 24 522 случая заражения инфекцией. Это новый максимум с 19 июля.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Власти России не намерены объявлять локдаун, несмотря на продолжающийся рост случаев заболеваемости и летальных исходов от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Локдаун объявлять не будем", — приводит её слова РИА "Новости".
Напомним, уже четвёртый день подряд в России обновляется антирекорд по смертности от ковида. За минувшие сутки скончалось 887 человек. Всего за 24 часа было выявлено 24 522 новых случая заражения, и это максимум с 19 июля.
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