Убила женщину и покалечила ребёнка: Жительница Сыктывкара свалила вину за три ДТП подряд на отказавшие тормоза
В настоящий момент подозреваемая задержана, в отношении виновницы аварий возбуждено уголовное дело.
Фото © СУ СКР по Республике Коми
52-летняя жительница Сыктывкара Ирина Ш., устроившая три ДТП подряд, объяснила следователям, что у её машины Suzuki отказали тормоза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В настоящий момент подозреваемая задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека", уточнили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Коми. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, всё началось с того, что Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в Volkswagen, водитель автомобиля пострадал.
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