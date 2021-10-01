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Убила женщину и покалечила ребёнка: Жительница Сыктывкара свалила вину за три ДТП подряд на отказавшие тормоза

В настоящий момент подозреваемая задержана, в отношении виновницы аварий возбуждено уголовное дело.

1 октября, 10:39
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<p>Фото © СУ СКР по Республике Коми</p>

Фото © СУ СКР по Республике Коми

52-летняя жительница Сыктывкара Ирина Ш., устроившая три ДТП подряд, объяснила следователям, что у её машины Suzuki отказали тормоза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В настоящий момент подозреваемая задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека", уточнили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Коми. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

При столкновении микроавтобуса и грузовика погибло четыре человека

При столкновении микроавтобуса и грузовика погибло четыре человека

Напомним, всё началось с того, что Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в Volkswagen, водитель автомобиля пострадал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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