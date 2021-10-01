52-летняя жительница Сыктывкара Ирина Ш., устроившая три ДТП подряд, объяснила следователям, что у её машины Suzuki отказали тормоза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В настоящий момент подозреваемая задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека", уточнили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Коми. Решается вопрос об избрании меры пресечения.