Прохор Шаляпин отказался верить в смерть жены
Певец не может свыкнуться с тем, что возлюбленной больше нет. Но родителям Татьяны ещё тяжелее, подчеркнул артист.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин рассказал подписчикам, какой была его умершая от ковида супруга Татьяна Клаудиа Дэвис. В сториз в "Инстаграме" артист посетовал, что родители жены тяжело переносят потерю единственной дочери.
Скриншот сториз © Instagram / shalyapin_official
"Большое спасибо за поддержку, друзья мои. На звонки с незнакомых номеров не отвечаю, сказать мне нечего СМИ. Тяжелее всего сейчас Таниным родителям — Аркадию и Лоре. Это невероятно любящие родители, очень порядочные и добрые, они не заслужили такого испытания. Таня была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой. Я пока не могу принять всё это, мы очень верили в её выздоровление", — сказано в заявлении певца.
Напомним, супруга Шаляпина летом была госпитализирована в Штатах с коронавирусом. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Прохор признался, что очень не хочет верить в смерть дамы сердца.
Комментариев: 0