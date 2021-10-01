Прохор Шаляпин отказался верить в смерть жены

"Большое спасибо за поддержку, друзья мои. На звонки с незнакомых номеров не отвечаю, сказать мне нечего СМИ. Тяжелее всего сейчас Таниным родителям — Аркадию и Лоре. Это невероятно любящие родители, очень порядочные и добрые, они не заслужили такого испытания. Таня была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой. Я пока не могу принять всё это, мы очень верили в её выздоровление", — сказано в заявлении певца.