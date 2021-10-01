НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прохор Шаляпин отказался верить в смерть жены

Певец не может свыкнуться с тем, что возлюбленной больше нет. Но родителям Татьяны ещё тяжелее, подчеркнул артист.

1 октября, 10:31
7127
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал подписчикам, какой была его умершая от ковида супруга Татьяна Клаудиа Дэвис. В сториз в "Инстаграме" артист посетовал, что родители жены тяжело переносят потерю единственной дочери.

Скриншот сториз © Instagram / shalyapin_official

Скриншот сториз © Instagram / shalyapin_official

"Большое спасибо за поддержку, друзья мои. На звонки с незнакомых номеров не отвечаю, сказать мне нечего СМИ. Тяжелее всего сейчас Таниным родителям — Аркадию и Лоре. Это невероятно любящие родители, очень порядочные и добрые, они не заслужили такого испытания. Таня была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой. Я пока не могу принять всё это, мы очень верили в её выздоровление", — сказано в заявлении певца.

Друг Прохора Шаляпина: После смерти жены от коронавируса "не знает, куда бежать"

Друг Прохора Шаляпина: После смерти жены от коронавируса "не знает, куда бежать"

Напомним, супруга Шаляпина летом была госпитализирована в Штатах с коронавирусом. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Прохор признался, что очень не хочет верить в смерть дамы сердца.

Адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши

Адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Неужели мы такие мерзкие люди?": Мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о его наследстве от умершей жены

сегодня в 01:07

Ну, это уже слишком: 97-летний победитель шоу "Голос" довёл до слёз даже хладнокровного Нагиева

сегодня в 12:20

Девушка осталась в шоке, когда пересмотрела видео с пляжа и поняла, кого на самом деле снимал её муж

сегодня в 14:00

Актриса Лия Ахеджакова прояснила ситуацию с допросом из-за спектакля

сегодня в 13:21

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии

сегодня в 14:49

Новости партнеров

Layer 1