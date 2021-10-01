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Адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши

Супруга певца попала в больницу вскоре после свадьбы, и коварная болезнь так и не отступила.

1 октября, 09:23
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Фото © Instagram / shalyapin_official

Только недавно Прохор Шаляпин отмечал радостное событие — 37-летний певец тайно женился в США на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Влюблённые закатили роскошную свадьбу, потратив на неё 15 млн. Однако всё обернулось трагедией: после торжества избранница заразилась коронавирусом, который так и не смогла победить. Адвокат Игорь Ким рассказал Лайфу, может ли теперь вдовец претендовать на наследство.

Фото © Instagram / shalyapin_official

Фото © Instagram / shalyapin_official

По словам юриста, если брак признан в России, то совместно нажитое имущество будет делиться на территории РФ. А имущество, которое канадка приобрела до свадьбы за пределами России, разделят между прямыми наследниками в нотариальном порядке. Однако в этом случае Шаляпин может получить какую-то часть по завещанию, если оно было составлено.

Если брак признан здесь, то всё совместно нажитое имущество, вне зависимости, где находится имущество, всё делится на территории РФ. Если наследственное имущество находится за пределами РФ , то, соответственно, оно подлежит наследованию в определённом нотариальном порядке, то есть её наследство будет делиться между её прямыми наследниками. И Прохор Шаляпин в этом случае будет отстранён от имущества и может претендовать только лишь на то имущество, которое было куплено в период брака

Игорь Ким

Фото © Instagram / shalyapin_official

Фото © Instagram / shalyapin_official

Учитывая то, что супруги прожили в браке совсем недолго, они могли не успеть обзавестись совместным имуществом. Также адвокат не исключает, что брак певца и его иностранной возлюбленной мог быть фиктивным.

Если же брак был зарегистрирован только в США, то у нас он не признаётся. Вообще, если он всего месяц с ней прожил, то в этом случае я сомневаюсь, что они что-то купили в период брака. Брак может быть также фиктивным в случае с Прохором, цель у него таковая могла быть. Особенно если мы говорим о браке, который был зарегистрирован в Лас-Вегасе

Игорь Ким

Фото © Instagram / shalyapin_official

Фото © Instagram / shalyapin_official

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда", — написал Шаляпин в "Инстаграме". Он не мог быть рядом с супругой в её последние мгновения, так как та находилась в красной зоне, и, по словам друга, не сможет проводить её в последний путь.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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Комментариев: 1

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Александр Григорьеввчера в 14:46

На фото секс кукла какая то)) очередной бред пишут неучи

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