Адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши

Только недавно Прохор Шаляпин отмечал радостное событие — 37-летний певец тайно женился в США на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Влюблённые закатили роскошную свадьбу, потратив на неё 15 млн. Однако всё обернулось трагедией: после торжества избранница заразилась коронавирусом, который так и не смогла победить. Адвокат Игорь Ким рассказал Лайфу, может ли теперь вдовец претендовать на наследство.

По словам юриста, если брак признан в России, то совместно нажитое имущество будет делиться на территории РФ. А имущество, которое канадка приобрела до свадьбы за пределами России, разделят между прямыми наследниками в нотариальном порядке. Однако в этом случае Шаляпин может получить какую-то часть по завещанию, если оно было составлено.

Если брак признан здесь, то всё совместно нажитое имущество, вне зависимости, где находится имущество, всё делится на территории РФ. Если наследственное имущество находится за пределами РФ , то, соответственно, оно подлежит наследованию в определённом нотариальном порядке, то есть её наследство будет делиться между её прямыми наследниками. И Прохор Шаляпин в этом случае будет отстранён от имущества и может претендовать только лишь на то имущество, которое было куплено в период брака Игорь Ким

Учитывая то, что супруги прожили в браке совсем недолго, они могли не успеть обзавестись совместным имуществом. Также адвокат не исключает, что брак певца и его иностранной возлюбленной мог быть фиктивным.

Если же брак был зарегистрирован только в США, то у нас он не признаётся. Вообще, если он всего месяц с ней прожил, то в этом случае я сомневаюсь, что они что-то купили в период брака. Брак может быть также фиктивным в случае с Прохором, цель у него таковая могла быть. Особенно если мы говорим о браке, который был зарегистрирован в Лас-Вегасе Игорь Ким