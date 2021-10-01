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Самые странные шутки от Поперечного, которыми он скоро так доведёт свою девушку, что она его бросит

Для многих девушек при выборе парня главное — это их чувство юмора. Что ж, девушка Дани Поперечного блогерша Полина Чистякова, должно быть, уже сто раз пожалела о своём решении встречаться с комиком.

1 октября, 08:18
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Фото © Instagram / _poposha_

Об отношениях Поперечного с моделью и инстаграм-блогершей Полиной Чистяковой, известной под псевдонимом Попоша, стало известно в феврале 2021 года

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Фанаты ребят были в замешательстве. Как же так, ведь раньше девушка встречалась с Николаем Соболевым, с которым у Поперечного неоднократно были конфликты

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Познакомились ребята задолго до официального объявления о том, что они встречаются. По словам Полины, они начали общаться в 2020 году, причём благодаря пандемии

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Девушка всегда была уверена, что Поперечный казался ей слишком депрессивным и прагматичным. Но, пообщавшись с комиком, Полина поняла: она ошибалась

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Даню никогда не воспринимала как потенциального молодого человека. Со стороны казалось, что чувак прагматичный, бабник, депрессивный. А в жизни он человек, который очень уважительно ко мне относится

Полина Чистякова

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Он очень заботливый. Я поняла, что забота бывает разной. Для галочки — когда завтрак по утрам и так далее. А бывает, когда человек очень вовлечён в жизнь другого. К примеру, я сказала неделю назад что-то о своей проблеме ментального характера, и он об этом помнит. Это суперполноценные отношения во всех аспектах

Полина Чистякова

в YouTube-шоу "Бабские истории"

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Для обоих отношения начались после долгого перерыва. Полина была одна три года, Даня тоже пару лет отходил от долгих отношений с Региной Ждановой — подругой экс-жены Ильи Прусикина

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Когда ребятам больше не надо было скрываться, Полина пошутила у себя в инстаграме: наконец она может публиковать совместные фотографии

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Но общими снимками дело не ограничилось: Даня, который месяцами сдерживал своё чувство юмора, стал писать комментарии почти под каждой публикацией возлюбленной

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Вот только почитав эти "комплименты", едва ли кто-то умилится. Ну, хотя бы посмеяться есть над чем

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

"Если потолстеет, буду относиться хуже": Даже звёзды возмутились, узнав, что комик Абрамов говорит о жене

"Если потолстеет, буду относиться хуже": Даже звёзды возмутились, узнав, что комик Абрамов говорит о жене

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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