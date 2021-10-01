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Российские учёные выявили отвечающие за развитие редких болезней сердца гены

Также создана новая модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий. Будут проведены клинические исследования для развития этих технологий.

1 октября, 10:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что отечественные научные центры выявили два гена, которые отвечают за развитие редких заболеваний сердца. Об этом она сообщила во время выступления на онлайн-конференции, посвящённой итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни" в МИА "Россия сегодня".

Она также отметила, что в рамках обозначенных приоритетов в РФ создано ещё 15 центров мирового уровня, работающих по различным направлениям, четыре из них — по направлению персонализированной медицины.

"Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьёзные результаты. Я хочу сказать о выявлении двух новых генов, которые ответственны за развитие редких заболеваний сердца", — заявила вице-премьер.

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Голикова сообщила и о создании новой модели ранней диагностики наследственных эндокринных патологий. По её словам, будут проведены клинические исследования в развитии этих технологий, их внедрят в практическое здравоохранение.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные научились предсказывать болезнь Альцгеймера с точностью 99,9%. В ближайшем будущем специалисты намерены использовать свои наработки для профилактики болезни у лиц из группы риска, к которой относятся пожилые люди, имеющие в анамнезе травму головы и гипертонию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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