Пермского стрелка оперируют из-за скопления жидкости в лёгких

Ранее Лайф рассказывал, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.