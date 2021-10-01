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Пермского стрелка оперируют из-за скопления жидкости в лёгких

Тимур Бекмансуров за 11 дней пережил уже несколько оперативных вмешательств, в ходе одного из них ему ампутировали ногу.

1 октября, 10:06
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<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, вновь переведён в операционную из-за скопления жидкости в лёгких. Как узнал Лайф, хирурги оперируют его уже более полутора часов.

Ранее Лайф рассказывал, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.

Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию

Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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Комментариев: 1

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Татьяна Курмашевавчера в 11:28

Пусть до конца жизни дышит через трубку и скачет на одной ноге. Еще лечить этого выродка!

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