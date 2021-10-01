Пермского стрелка оперируют из-за скопления жидкости в лёгких
Тимур Бекмансуров за 11 дней пережил уже несколько оперативных вмешательств, в ходе одного из них ему ампутировали ногу.
Кадр из видео © LIFE
18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, вновь переведён в операционную из-за скопления жидкости в лёгких. Как узнал Лайф, хирурги оперируют его уже более полутора часов.
Ранее Лайф рассказывал, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
Комментариев: 1
Пусть до конца жизни дышит через трубку и скачет на одной ноге. Еще лечить этого выродка!