Список запрещённых к передаче данных не согласовывается с Путиным, заявил Песков
Представитель Кремля рекомендовал обращаться за комментариями и разъяснениями по поводу перечня в ФСБ.
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Перечень данных, не содержащих государственную тайну, запрещённых к передаче третьим странам, не должен согласовываться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Этот список не согласовывался с президентом, он не подлежит согласованию с президентом", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков отметил, что обращаться за комментариями и разъяснениями по поводу утверждённого перечня стоит непосредственно в ФСБ, так как в Кремле этот список не готовили и не составляли аргументацию. Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле опасности для свободы слова в документе спецслужбы, пресс-секретарь президента заявил, что в данной ситуации "надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай", если таковые имеют место.
Напомним, ФСБ уточнила, за передачу каких данных за рубеж могут признать иноагентом. Перечень состоит из 60 пунктов. В том числе это прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки.
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