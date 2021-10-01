Список запрещённых к передаче данных не согласовывается с Путиным, заявил Песков

Песков отметил, что обращаться за комментариями и разъяснениями по поводу утверждённого перечня стоит непосредственно в ФСБ, так как в Кремле этот список не готовили и не составляли аргументацию. Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле опасности для свободы слова в документе спецслужбы, пресс-секретарь президента заявил, что в данной ситуации "надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай", если таковые имеют место.