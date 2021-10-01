НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Список запрещённых к передаче данных не согласовывается с Путиным, заявил Песков

Представитель Кремля рекомендовал обращаться за комментариями и разъяснениями по поводу перечня в ФСБ.

1 октября, 10:00
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66671/photos/66625" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Перечень данных, не содержащих государственную тайну, запрещённых к передаче третьим странам, не должен согласовываться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Этот список не согласовывался с президентом, он не подлежит согласованию с президентом", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В Кремле не видят угроз свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов

В Кремле не видят угроз свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов

Песков отметил, что обращаться за комментариями и разъяснениями по поводу утверждённого перечня стоит непосредственно в ФСБ, так как в Кремле этот список не готовили и не составляли аргументацию. Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле опасности для свободы слова в документе спецслужбы, пресс-секретарь президента заявил, что в данной ситуации "надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай", если таковые имеют место.

Напомним, ФСБ уточнила, за передачу каких данных за рубеж могут признать иноагентом. Перечень состоит из 60 пунктов. В том числе это прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1