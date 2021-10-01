Песков: Смена власти в ФРГ не повлияет на сертификацию "Северного потока – 2"
Представитель Кремля отметил, что в Германии продолжают работать все ведомства и органы, ответственные за это.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс смены власти в Германии не влияет на сертификацию "Северного потока – 2" и не вызовет паузы.
"В Германии же продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идёт своим чередом", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, в Германии 26 сентября прошли выборы в бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано правительство на четырёхлетний срок и назначен новый канцлер — Ангела Меркель занимала этот пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Победу на выборах одержали социал-демократы, набрав 25,7% голосов. Второе место занял блок ХДС/ХСС с 24,1%.
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