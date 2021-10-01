Песков: Смена власти в ФРГ не повлияет на сертификацию "Северного потока – 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс смены власти в Германии не влияет на сертификацию "Северного потока – 2" и не вызовет паузы.

"В Германии же продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идёт своим чередом", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.