Лидер мужской сборной России по спортивной гимнастике Никита Нагорный на недавней Олимпиаде в Токио стал одним из героев соревнований. Он завоевал золото в командных соревнованиях, а в личном многоборье и упражнениях на перекладине взял бронзу. После Игр резко увеличил медийную активность. Её апогеем стало участие в скандальном YouTube-шоу Coment Out.

Соперником Нагорного на передаче был певец Макс Барских. Тон программе задал ведущий Маркони. Представляя спортсмена, он не удержался от шуток над его фамилией и затронул популярный стереотип касательно того, что многие атлеты по окончании карьеры попадают в Госдуму.

"Из-за спорта он редко ходил в школу, не посещал вуз. В общем, сама судьба толкает его в депутаты. Из-за него чуть не подрались армянин и азербайджанец. К счастью, он вовремя сказал, что его зовут Никита, а не Карабах. Никита Нагорный", — сказал Маркони.

Началась игра с того, что Барских отказался писать непристойный комментарий в инстаграме гимнастки Ляйсан Утяшевой. Наказание за певца согласился выполнить Нагорный, съевший завтрак под прицелом воздуходувки. После этого спортсмен заработал два призовых балла, предложив певцу Александру Розенбауму "сфоткать попку".

Ещё одно согласие понести наказание за соперника обернулось для Нагорного тем, что его макнули головой в краску и подписали им документ. Далее гимнаст не постеснялся написать певице Насте Каменских про "пердёж" и оставить двусмысленный комментарий продюсеру Яне Рудковской про Porsche.

В итоге Нагорный победил в шоу со счётом 11:9. Под конец передачи он позвонил певцу Валерию Сюткину и сделал ему сразу несколько странных предложений: продать привезённую из Токио вакцину от коронавируса, подаренную ему машину BMW X5, собственную олимпийскую награду, а также ворованную хорватскую паралимпийскую медаль.

Отметим, что у Нагорного есть популярный аккаунт в "Инстаграме", на который подписано 673 тысячи человек, и крупный канал на YouTube с 373 тысячами подписчиков. До участия в Coment Out он успел побывать на эфире "Матч ТВ", в программе "Вечерний Ургант" и организовать вечеринку в честь возвращения из Токио с участием Ксении Шойгу. Также спортсмен встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, президентом России Владимиром Путиным и губернатором Ростовской области Василием Голубевым, получив от них поздравления.

Кроме всего прочего, Нагорный стал членом жюри на летнем Кубке КВН в Крыму. Представители команд нещадно шутили над олимпийским чемпионом, в том числе его попросили повысить пенсии и выдать субсидии, намекая, что гимнаст рано или поздно станет депутатом Госдумы.

Нагорный по достоинству оценил все шутки про себя, а в конце игры выступил с короткой речью. Он признал, что судить команды КВН так же сложно, как выступать на соревнованиях.