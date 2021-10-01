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Сбербанк начал выдавать потребительские кредиты через банкоматы

Ссуду в размере от 30 тысяч до пяти миллионов рублей можно получить на карту или на руки. Срок принятия решения по заявке свели к минимуму.

1 октября, 09:58
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Сбербанк предоставил возможность своим клиентам оформлять и получать потребительские кредиты прямо в банкоматах, имеющих сенсорные экраны. Причём для этого не требуется предоставление дополнительных гарантий — передача под залог имущества или оформление поручительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что минимальная сумма, которую можно получить в кредит, — 30 тысяч рублей, максимальная — пять миллионов рублей для зарплатных клиентов, три миллиона рублей — для остальных категорий клиентов.

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Для оформления заявки на получение услуги клиент должен авторизоваться и нажать на кнопку "Взять кредит". Затем следует указать желаемые сумму ссуды и срок, сверить паспортные данные, адреса, предоставить контактный номер телефона и ознакомиться с предварительными условиями по потребительскому кредиту. В случае одобрения клиент обязан подтвердить своё согласие вводом ПИН-кода карты.

"Срок принятия решения по заявке сведён к минимуму и составляет от двух минут", — пояснили в банке, добавив, что в случае одобрения кредит можно получить в течение 30 дней.

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Забрать средства можно с помощью опции в банкомате "Взять кредит", необходимо ввести ПИН-код для подписания договора. Запрашиваемая сумма будет зачислена на карту. При желании деньги можно вывести в этом же банкомате.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 октября Центробанк РФ повысил требования к банкам по необеспеченным потребительским кредитам. ЦБ считает необоснованной лояльность к заёмщикам без гарантии выплаты долга. Тем более что доходы у россиян остались на прежнем уровне, а закредитованность повысилась.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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