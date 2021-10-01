Сбербанк начал выдавать потребительские кредиты через банкоматы

Сбербанк предоставил возможность своим клиентам оформлять и получать потребительские кредиты прямо в банкоматах, имеющих сенсорные экраны. Причём для этого не требуется предоставление дополнительных гарантий — передача под залог имущества или оформление поручительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что минимальная сумма, которую можно получить в кредит, — 30 тысяч рублей, максимальная — пять миллионов рублей для зарплатных клиентов, три миллиона рублей — для остальных категорий клиентов.

Для оформления заявки на получение услуги клиент должен авторизоваться и нажать на кнопку "Взять кредит". Затем следует указать желаемые сумму ссуды и срок, сверить паспортные данные, адреса, предоставить контактный номер телефона и ознакомиться с предварительными условиями по потребительскому кредиту. В случае одобрения клиент обязан подтвердить своё согласие вводом ПИН-кода карты.

"Срок принятия решения по заявке сведён к минимуму и составляет от двух минут", — пояснили в банке, добавив, что в случае одобрения кредит можно получить в течение 30 дней.

Забрать средства можно с помощью опции в банкомате "Взять кредит", необходимо ввести ПИН-код для подписания договора. Запрашиваемая сумма будет зачислена на карту. При желании деньги можно вывести в этом же банкомате.