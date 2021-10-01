Песков прокомментировал гибель двух солдат-срочников на Урале
Представитель Кремля видел сообщения в СМИ от Комитета солдатских матерей о возможной дедовщине и неуставных отношениях в этой воинской части.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Комитет солдатских матерей России обращаться в Минобороны в случае жалоб на дедовщину в воинской части закрытого города Свободный в Свердловской области, где в конце сентября погибли два срочника.
"Мы не знаем, насколько сообщения в СМИ соответствуют действительности. И в данном случае мы исходим из того, что в первую очередь и Комитет солдатских матерей, и кто бы то ни было могут обращаться в Министерство обороны, оно предоставляет такую возможность и охотно идёт на контакты", — указал представитель Кремля.
Напомним, что 28 сентября стало известно об исчезновении вооружённого срочника в Свердловской области. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу, при себе у него действительно было оружие, но без боеприпасов. Позже его нашли мёртвым, оказалось, что молодой человек попытался залезть на опору ЛЭП, чтобы осмотреть местность, получил удар током и погиб. А 29 сентября в той же воинской части погиб ещё один военнослужащий. Он по неизвестным причинам покончил с собой.
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