Песков прокомментировал гибель двух солдат-срочников на Урале

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Комитет солдатских матерей России обращаться в Минобороны в случае жалоб на дедовщину в воинской части закрытого города Свободный в Свердловской области, где в конце сентября погибли два срочника.

"Мы не знаем, насколько сообщения в СМИ соответствуют действительности. И в данном случае мы исходим из того, что в первую очередь и Комитет солдатских матерей, и кто бы то ни было могут обращаться в Министерство обороны, оно предоставляет такую возможность и охотно идёт на контакты", — указал представитель Кремля.