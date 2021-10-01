НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин не будет поздравлять потомка дома Романовых с бракосочетанием

Глава государства не получал приглашения на венчание, кроме того, вопрос не входит в повестку, заметил представитель Кремля.

1 октября, 10:02
3843
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/grand_duke_george_of_russia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grand_duke_george_of_russia</a></p>

Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia

Президент России Владимир Путин не будет направлять поздравление потомку дома Романовых Георгию Романову, который женился на итальянке Ребекке Беттарини. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент никак не планирует поздравлять молодожёнов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня", — сказал Песков.

В Петербурге состоится венчание наследника династии Романовых

В Петербурге состоится венчание наследника династии Романовых

По словам представителя Кремля, Путин не получал приглашение на венчание. Накануне Песков также отвечал на вопрос о венчании потомка Романова, заметив, что у Кремля нет мнения по этому поводу, а в разных городах России ежедневно проходит множество свадеб.

Напомним, церемония венчания наследника царской династии и итальянки проходит 1 октября в Санкт-Петербурге. Выбор Северной столицы, в частности, связан с тем, что город традиционно был близок императорской семье.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1