Путин не будет поздравлять потомка дома Романовых с бракосочетанием

Президент России Владимир Путин не будет направлять поздравление потомку дома Романовых Георгию Романову, который женился на итальянке Ребекке Беттарини. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент никак не планирует поздравлять молодожёнов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Путин не получал приглашение на венчание. Накануне Песков также отвечал на вопрос о венчании потомка Романова, заметив, что у Кремля нет мнения по этому поводу, а в разных городах России ежедневно проходит множество свадеб.