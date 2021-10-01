Путин не будет поздравлять потомка дома Романовых с бракосочетанием
Глава государства не получал приглашения на венчание, кроме того, вопрос не входит в повестку, заметил представитель Кремля.
Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia
Президент России Владимир Путин не будет направлять поздравление потомку дома Романовых Георгию Романову, который женился на итальянке Ребекке Беттарини. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент никак не планирует поздравлять молодожёнов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, Путин не получал приглашение на венчание. Накануне Песков также отвечал на вопрос о венчании потомка Романова, заметив, что у Кремля нет мнения по этому поводу, а в разных городах России ежедневно проходит множество свадеб.
Напомним, церемония венчания наследника царской династии и итальянки проходит 1 октября в Санкт-Петербурге. Выбор Северной столицы, в частности, связан с тем, что город традиционно был близок императорской семье.
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