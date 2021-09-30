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В Кремле отреагировали на венчание наследника Романовых и пожелали "счастья молодым"

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России ежедневно проходит много свадеб.

30 сентября, 10:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/grand_duke_george_of_russia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grand_duke_george_of_russia</a></p>

Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "в Кремле нет мнения" по поводу венчания наследника династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини, там не считают это своим вопросом.

"В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России ежедневно проходит много свадеб, мы всегда желаем счастья молодым", — сказал Песков.

Впервые за 100 лет наследник династии Романовых решил сыграть свадьбу в России

Впервые за 100 лет наследник династии Романовых решил сыграть свадьбу в России

Напомним, церемония венчания наследника царской династии и итальянки состоится 1 октября в Санкт-Петербурге. Выбор Северной столицы, в частности, связан с тем, что город традиционно был близок императорской семье.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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