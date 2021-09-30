В Кремле отреагировали на венчание наследника Романовых и пожелали "счастья молодым"
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России ежедневно проходит много свадеб.
Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "в Кремле нет мнения" по поводу венчания наследника династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини, там не считают это своим вопросом.
"В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России ежедневно проходит много свадеб, мы всегда желаем счастья молодым", — сказал Песков.
Напомним, церемония венчания наследника царской династии и итальянки состоится 1 октября в Санкт-Петербурге. Выбор Северной столицы, в частности, связан с тем, что город традиционно был близок императорской семье.
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