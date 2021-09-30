В Кремле отреагировали на венчание наследника Романовых и пожелали "счастья молодым"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "в Кремле нет мнения" по поводу венчания наследника династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини, там не считают это своим вопросом.

"В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России ежедневно проходит много свадеб, мы всегда желаем счастья молодым", — сказал Песков.