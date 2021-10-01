Устроившую пикантную съёмку на фоне храма блогершу арестовали
Отмечается, что поводом для этого послужило сопротивление девушки полиции при задержании.
Ася Акимова и Руслан Бобиев на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Фото © Instagram / 690000i
Блогершу Асю Акимову, которая сфотографировалась в форме полиции вместе с тиктокером Русланом Бобиевым на фоне храма Василия Блаженного в Москве, арестовали на десять суток. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что поводом для этого послужило сопротивление полиции при задержании.
Напомним, Руслана Бобиева и Асю Акимову задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. При этом блогерша в комментарии Лайфу оправдывалась за произошедшее и заверяла, что готова общаться с правоохранителями.
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