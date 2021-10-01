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Устроившую пикантную съёмку на фоне храма блогершу арестовали

Отмечается, что поводом для этого послужило сопротивление девушки полиции при задержании.

1 октября, 10:21
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<p>Ася Акимова и Руслан Бобиев на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/690000i/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">690000i</a></p>

Ася Акимова и Руслан Бобиев на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Фото © Instagram / 690000i

Блогершу Асю Акимову, которая сфотографировалась в форме полиции вместе с тиктокером Русланом Бобиевым на фоне храма Василия Блаженного в Москве, арестовали на десять суток. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что поводом для этого послужило сопротивление полиции при задержании.

Устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер извинился на камеру

Устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер извинился на камеру

Напомним, Руслана Бобиева и Асю Акимову задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. При этом блогерша в комментарии Лайфу оправдывалась за произошедшее и заверяла, что готова общаться с правоохранителями.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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