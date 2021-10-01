В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан
Уточняется, что требование не распространяется на тех людей, кто имеет противопоказания к прививке.
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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию граждан в возрасте от 18 лет, которые работают в сферах образования и обслуживания, а также являются государственными гражданскими или муниципальными служащими, сотрудниками органов власти и местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
Отмечается, что решение об обязательной вакцинации было принято в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в области расценивается как неблагополучная. Требование вступает в силу с 5 октября текущего года и не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке, уточняется в постановлении.
Контроль выполнения постановления остаётся за самим Козловских.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что полный курс вакцинации от ковида прошло 40,7 миллиона россиян. Однако эти цифры недостаточны. Прививка является лучшим способом защитить себя и близких от опасных последствий инфицирования, напомнил глава кабмина.
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