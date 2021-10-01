В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию граждан в возрасте от 18 лет, которые работают в сферах образования и обслуживания, а также являются государственными гражданскими или муниципальными служащими, сотрудниками органов власти и местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Отмечается, что решение об обязательной вакцинации было принято в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в области расценивается как неблагополучная. Требование вступает в силу с 5 октября текущего года и не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке, уточняется в постановлении.

Контроль выполнения постановления остаётся за самим Козловских.